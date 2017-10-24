Мурсия – Барселона. Прогноз на матч (24.10.2017)

Мурсия примет Барселону в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Вряд ли Мурсия способна составить каталонцам должное сопротивление, не верится даже в то, что Барселона не выиграет у соперника обе встречи.





Хотя фавориту делать это абсолютно незачем, так как исход противостояния может решиться уже после предстоящего поединка. В нем букмекеры явное предпочтение отдают Барселоне, будет странно, если клуб, который только однажды потерял очки в чемпионате оступиться в матче с представителем Сегунды В.





Предположим, что Барселона забьет Мурсии несколько мячей до перерыва, что и предопределит окончательный исход. Скорее всего, каталонцы выиграют встречу разгромно, а вот пропустят ли они – вопрос. Все потому, что не лучшим образом во многих поединках Барселона действовала в обороне, но вот пропускала не всегда, например, сохранила собственные ворота в неприкосновенности в игре с Малагой, обыграв соперника 2:0.





Прогноз – Все-таки Барселона пропустит от Мурсии, но лишь мяч престижа в промежуток между 60-й и 90-й минутами, понятно, что позволит отличиться сопернику однажды.