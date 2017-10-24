Салават Юлаев – Лада. Прогноз на матч (24.10.2017)

Салават Юлаев примет Ладу в матче Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Тольятти расположился на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе только 6 побед, причем дважды команды выиграла в предыдущих 3-х поединках. То есть, можно говорить о лучшей Форме Лады с начала сезона, но, несмотря на это, команда является явным аутсайдером предстоящей гостевой встречи.





А все потому, что сыграет Лада против представителя зоны плей-офф Восточной конференции, который демонстрирует едва ли не самый результативный хоккей в лиге. В активе Салавата Юлаева уже 73 шайбы, минимум трижды отличалась команда в предыдущих 3-х поединках.





Предположим, что снова Салават Юлаев проведет результативную встречу и только в том случае не победит, если его соперник будет забрасывать в ситуациях, когда того не стоит особо ожидать. Скорее всего, Салават Юлаев все-таки добьется виктории, причем уверенной, а исход противостояния будет решен уже к середине второго периода. Именно с учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру.