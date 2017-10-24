03:16 (+3) 23 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Салават Юлаев – Лада. Прогноз на матч (24.10.2017)
Дата события: 24 октября 17:00

Салават Юлаев примет Ладу в матче Континентальной хоккейной лиги. Клуб из Тольятти расположился на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе только 6 побед, причем дважды команды выиграла в предыдущих 3-х поединках. То есть, можно говорить о лучшей Форме Лады с начала сезона, но, несмотря на это, команда является явным аутсайдером предстоящей гостевой встречи.


А все потому, что сыграет Лада против представителя зоны плей-офф Восточной конференции, который демонстрирует едва ли не самый результативный хоккей в лиге. В активе Салавата Юлаева уже 73 шайбы, минимум трижды отличалась команда в предыдущих 3-х поединках.


Предположим, что снова Салават Юлаев проведет результативную встречу и только в том случае не победит, если его соперник будет забрасывать в ситуациях, когда того не стоит особо ожидать. Скорее всего, Салават Юлаев все-таки добьется виктории, причем уверенной, а исход противостояния будет решен уже к середине второго периода. Именно с учетом такого прогноза и хочется сделать ставку на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второго периода больше 1,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100