Рейнджерс – Сан-Хосе. Прогноз на матч (24.10.2017)

Нью-Йорк Рейнджерс примут Сан Хосе Шаркс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Фаворитами этого поединка считаются «рейнджеры», которые в 9-ти встречах выиграли только дважды и на данный момент находятся внизу турнирной таблицы Восточной конференции.





У «акул» дела складываются чуть лучше, но не так, как предполагали болельщики клуба и на что надеялись. Сейчас Сан-Хосе располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в своем активе имея две победы. Конечно, в предстоящей встрече Шаркс хотели бы выиграть, но для этого им придется очень постараться, так как их соперник сверхмотивирован.





В новом сезоне команды еще не успели сыграть, а вообще в этом годы между Нью-Йорк Рейнджерс и Сан-Хосе был проведен один поединок, в котором «акулы» на своем льду оказались сильнее после овертайма – результативная виктория 5:4. Предложим, что и предстоящий матч порадует обилием заброшенных шайб, скорее всего, в итоге их окажется больше 4-, ставку же здесь стоит сделать, особо не подстраховавшись, так как есть определенная уверенность в результате.