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Рейнджерс – Сан-Хосе. Прогноз на матч (24.10.2017)
Дата события: 24 октября 02:00

Нью-Йорк Рейнджерс примут Сан Хосе Шаркс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Фаворитами этого поединка считаются «рейнджеры», которые в 9-ти встречах выиграли только дважды и на данный момент находятся внизу турнирной таблицы Восточной конференции.


У «акул» дела складываются чуть лучше, но не так, как предполагали болельщики клуба и на что надеялись. Сейчас Сан-Хосе располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, в своем активе имея две победы. Конечно, в предстоящей встрече Шаркс хотели бы выиграть, но для этого им придется очень постараться, так как их соперник сверхмотивирован.


В новом сезоне команды еще не успели сыграть, а вообще в этом годы между Нью-Йорк Рейнджерс и Сан-Хосе был проведен один поединок, в котором «акулы» на своем льду оказались сильнее после овертайма – результативная виктория 5:4. Предложим, что и предстоящий матч порадует обилием заброшенных шайб, скорее всего, в итоге их окажется больше 4-, ставку же здесь стоит сделать, особо не подстраховавшись, так как есть определенная уверенность в результате.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 5,5» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы 1хбет.
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