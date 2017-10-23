Депортиво – Жирона. Прогноз на матч (23.10.2017)

Депортиво примет Жирону в матче 9-го тура испанской Примеры. Команды явно не входит в элиту местного футбола, более того, Жирона только в этом сезоне представляет сильнейшую лигу Испании, вот только высока вероятность вылета обратно в Сегунду у жиронцев.





На данный момент Жирона располагается в опасной близости к зоне вылета, впрочем, даже в случае поражения она туда не попадет прямо сейчас. Всего одна виктория в активе Жироны, надеется коллектив на очки в поединке с Депотиво, вот только вряд ли на максимальное количество пунктов.





Депотиво сильнее, да и сыграет команда на своем поле, где в предыдущих двух встречах обыгрывала соперников. Скорее всего, окажется Депортиво сильнее и сейчас, например, не позволит ничего сопернику создать в атаке, что и станет залогом успеха. Жирона же сама отдаст инициативу Депортиво и хозяева воплотят преимущество в голы, предположим, ближе к перерву или уже во второй 45-митнутке. Прогноз – победа Депортиво во втором тайме и матче, ставку же лучше сделать с подстраховкой.