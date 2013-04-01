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Реал Сосьедад – Эспаньол. Прогноз на матч (23.10.2017)
Дата события: 23 октября 21:00

Реал Сосьедад примет Эспаньол в матче 9-го тура испанской Примеры. Клуб из Сан-Себастьяна довольно здорово начал сезон и даже какое-то время лидировал в турнирной таблице чемпионата, но несколько поражений подряд отбросили Реал Сосьедад в середину, сейчас же команда занимает 9-е место, от еврокубковой зоны отставая на три очка.


Стоит упомянуть, что соперники Реала Сосьедад свои матчи уже провели, то есть представители Сан-Себастьяна в случае победы могут оказаться среди 6-ти лучших команд лиги, а именно такая цель Реала Сосьедад по окончании сезона. Предположим, что задача может быть достигнута, но важно хотя бы на своем поле не терять очки против менее серьезных соперников, нежели, например, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид или Барселона.


Эспаньол расположился в нижней половине турнирной таблицы, вряд ли имея перспективы соперничать с другими коллективами за еврокубка. В предстоящей встрече каталонцев устроит даже ничья, но, предположим, выиграет все-таки Реал Сосьедад, возможно даже с преимуществом в 2 или 3 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «Реал Сосьедад победит» за высокий коэффициент 1,87 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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