Локомотив Москва – Краснодар. Прогноз на матч (23.10.2017)

Московский Локомотив примет Краснодар в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги. Команды располагаются в верхней части турнирной таблицы, несмотря на то, что тот же Краснодар в последнее время не впечатляет и регулярно проигрывает, например, в трех поединках подряд краснодарцы терпели неудачи.





Что касается Локомотива, то «железнодорожники» расположились на второй строчке турнирной таблицы, и на данный момент отставание столичного клуба от лидирующего питерского Зенита составляет 3 очка, но Локомотив провел на один матч меньше. То есть, в случае виктории над Краснодаром москвичи могут сравняться с питерцами, а, возможно, в связи с напряжённым календарём Зенита, вскоре выйти вперед в таблице.





Интересно, что в предыдущих 4-х встречах между Локомотивом и Зенитом фиксировался исключительно счет 2:1, и только однажды победителем матча вышли краснодарцы. Случилось это в прошлый раз – в марте 2017-го года Локомотив был повержен на своем поле. Прогноз – и сейчас «верх» соперники пробьют, исход же предугадать сложнее.