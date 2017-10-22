Марсель – ПСЖ. Прогноз на матч (22.10.2017)

Марсель примет ПСЖ в центральном матче 10-го тура французской Лиги 1. Как известно, парижане значительно усилились перед началом нового сезона, поэтому перспективы ПСЖ в очередной раз стать чемпионом страны выглядят явными. Но и Марсель, по всей видимости, готов составить конкуренцию, пусть и не ПСЖ, но Монако в борьбе за серебро.





В трех поединках чемпионата подряд Марсель побеждал, но в прошлом туре допустил осечку, не сумев обыграть в гостях Страсбург – ничья 3:3. Вряд ли Марсель выиграет в предстоящей встрече, поэтому с высокой долей вероятности команда опуститься в турнирной таблице, на данный момент же Марсель располагается на третьем месте.





Предположим, что для ПСЖ поединок против Марселя окажется самым серьезным вызовом за последнее время, хотя можно вспомнить встречу Лиги Чемпионов с Баварией, которую ПСЖ выиграл со счетом 3:0. Скорее всего, не случиться разгрома против Марселя, да и вообще не факт, что ПСЖ наберет три очка, тем самым закрепившись на первой строчке. Прогноз – ничья или все-таки победа ПСЖ, но минимальная, например, 2:1.