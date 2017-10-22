ЦСКА – Зенит. Прогноз на матч (22.10.2017)

ЦСКА примет Зенит в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги. Питерский клуб выглядит фаворитом поединка, да и букмекеры отдают предпочтение представителям Санкт-Петербурга, а все потому, что Зенит отлично стартовал в новом сезоне, причем на всех фронтах (кроме Кубка России, так как из него зенитовцы вылетели на ранней стадии). В чемпионате Зенит уверенно лидирует, хоть в прошлом своем матче Премьер-Лиги команда и потерпела неудачу.





Что касается ЦСКА, то «армейцы» накануне в Лиге Чемпионов проиграли дома Базелю, тем самым значительно снизив шансы на выход в плей-офф турнира. Зато благодаря виктории над Краснодаром в прошлом туре чемпионата ЦСКА приблизился к лидирующему Зениту в турнирной таблице – сейчас отставание столичного клуба составляет 4 очка и он третий.





Впрочем, отрыв Зенита с высокой долей вероятности будет расти, а в предстоящей встрече гости как минимум увезут очки из Москвы, возможно, даже максимум из возможного. Для Зениту предстоит владеть инициативой, но главное, необходимо создавать моменты в том количестве, чтобы отличиться дважды. Предположим, что Зенит забьет как в первом, так и во втором тайме.