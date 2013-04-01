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Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (22.10.2017)
Дата события: 22 октября 19:30

В центральном матче 13-го тура Чемпионата Украины сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер на поле первых. В летней встрече чемпионата столичный клуб в Харькове оказался сильнее «горняков», обыграв тех минимально. Для Шахтера неудача оказалась первое и пока единственной, если не брать во внимание матч Лиги Чемпионов с Ман Сити.


Динамо не находится сейчас в отличной форме, если судить по результатам команды, но противостояние с Шахтером всегда вне зависимости от состояния может оказаться и окажется «острым», не факт, например, что динамовцы вовсе обыграют принципиально соперника уверенно.


И все же более перспективным вариантом для ставки кажется виктория Шахтера, так как команда лидирует в турнирной таблице, демонстрирует в каждой игре практически без исключений футбол высокого уровня. Во встрече с Динамо Шахтер способен вновь показать свой высокий уровень, предположим, что «горняки» проявят себя в атаке, отличившись против Динамо в общей сложности минимум два раза.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов донецкого Шахтера больше 1,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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