Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (22.10.2017)

В центральном матче 13-го тура Чемпионата Украины сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер на поле первых. В летней встрече чемпионата столичный клуб в Харькове оказался сильнее «горняков», обыграв тех минимально. Для Шахтера неудача оказалась первое и пока единственной, если не брать во внимание матч Лиги Чемпионов с Ман Сити.





Динамо не находится сейчас в отличной форме, если судить по результатам команды, но противостояние с Шахтером всегда вне зависимости от состояния может оказаться и окажется «острым», не факт, например, что динамовцы вовсе обыграют принципиально соперника уверенно.





И все же более перспективным вариантом для ставки кажется виктория Шахтера, так как команда лидирует в турнирной таблице, демонстрирует в каждой игре практически без исключений футбол высокого уровня. Во встрече с Динамо Шахтер способен вновь показать свой высокий уровень, предположим, что «горняки» проявят себя в атаке, отличившись против Динамо в общей сложности минимум два раза.