Реал Мадрид – Эйбар. Прогноз на матч (22.10.2017)

Мадридский Реал примет Эйбар в матче 9-го тура испанской Примеры. «Королевский клуб» выиграл в предыдущих трех встречах чемпионата, что позволило ему после не самого удачного старта в Ла Лиге перебраться на третью строчку турнирной таблицы, но, конечно же, «сливочные» ставят перед собой цель стать победителями.





Впереди не только каталонская Барселона, но и Валенсия, находящаяся в хорошей форме и, кажется, способная составит конкуренцию Атлетико и Севилье, а вот Реал должен бороться за чемпионство с Барселоной.





Предположим, что предстоящая встреча окажется для Реала легкой прогулкой, так как в Мадрид приедет скромный Эйбар, который проиграл уже в пяти поединках и занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. Эйбар постарается как можно надежнее отыграть в обороне, а для этого придется большое количество игроков задействовать на своей половине поля. Но, тем не менее, Реал отличится довольно быстро, например, до 20-й минуты, после чего шансов отыграться у Эйбара будет минимум. Прогноз – победа Реала в первом тайме и матче.