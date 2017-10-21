Наполи – Интер. Прогноз на матч (21.10.2017)

В центральном матче игрового дня в Европе сыграют представители Серии А в очередной туре данного турнира – Наполи и Интер. Команды располагаются на первой и второй строке турнирной таблицы чемпионата соответственно, после 8-ми поединков не имея в своем пассиве поражения.





Даже меньше Ювентуса, который сейчас, кстати, третий, Наполи и Интер пропустили, при это результативность миланского, а в особенности неаполитанского клуба радует. В противостоянии лидеров каждая из сторон жаждет победы, но для Наполи ничья, в отличие от Интера, станет посредственным результатом, так как до этого команда во всех встречах выиграла.





Интер в прошлом туре в дерби обыграл Милан со счетом 3:2, а Наполи чуть позже провел «лишний» поединок в Лиге Чемпионов, уступив Ман Сити 2:1. С высокой долей вероятности и встреча Интера с Наполи или наоборот, кому как угодно, окажется результативной, нет предпосылок к тому, что коллективы будут действовать в кардинально другом стиле, недели в своих прошлых матчах. Прогноз – «верх» Наполи и Интер пробьют, обе команды забьют.