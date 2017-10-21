Барселона – Малага. Прогноз на матч (21.10.2017)

Барселона примет Малагу в матче 9-го тура испанской Примеры. Каталонский клуб неделю назад впервые в чемпионате потерял очки, сыграв вничью 1:1 с мадридским Атлетико на его поле. Конечно, такой результат в сегодняшних реалиях (именно что реалиях, памятуя о тяжелом старте «королевского клуба) устроил Барселону, как устроит команду победа в предстоящей встречеи только победа.





С Малагой у Барселоны свои счеты, например, в прошлом сезоне каталонцы в двух поединках не смогли распечатать ворота соперника, и имеем ввиду далеко на Ювентус, а скромную Малагу. Кстати, и до этого Барса частенько теряла очки с Малагой, а поединки получались малоруезультативные. Что и говорить, если последний раз более 3-х мячей были забиты командами в очной встрече 2013-го года.





Сейчас ситуация иная в том смысле, что малага провалила старт сезона и располагается сейчас на 20-й строчке турнирной таблицы, пропустив больше всех в Лиге – 18 мячей. Забила команда четыре гола и все же кажется, что Малага поразит ворота Барселоны, вот такой вот рискованный прогноз и дадим на матч, предположив, что ошибки Барселоны в обороне, которые регулярно случается и зачастую остаются безнаказанными, не останутся таковыми против Малаги, к свои моментам относящейся предельно ответственно.