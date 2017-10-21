Спартак Москва – Амкар. Прогноз на матч (21.10.2017)

Московский Спартак после феерической победы в Лиге Чемпионов над Севильей сыграет во встрече российской Премьер-Лиги с пермским Амкаром. Как ни парадоксально, но дела в чемпионате у «красно-белых» не так хороши, как в главном клубном турнире Европы. Там ведь спартаковцы в своей группе делят первую строчку с Ливерпулем, уступая мерсисайдцам только в количестве забитых мячей (10 против 7-ми).





Семь голов на счету Спартака в 3-х встречах Лиги Чемпионов, в Премьер-Лиге же «красно-белые» отличились 20 раз в 13-ти поединках, то есть, среднее значение голов за матч ниже того, на что рассчитывали спартаковцы.





Но кажется, что постепенно команда прибавляет, вот уже и дважды подряд в чемпионате команда победила, тем самым поднявшись на 5-ю строчку турнирной таблицы. Если психологически Спартак настроится на матч с Амкаром, то, обыграв пермяков, еще более улучшит свои шансы на попадание в тройку сильнейших. Амкар же здорово выглядел в последних 4-хтурах, набрав 10 очков в них, но Спаратку в гостях команда наверняка проиграет, впрочем, не более чем в два мяча.