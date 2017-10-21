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Рубин – Динамо Москва. Прогноз на матч (21.10.2017)
Дата события: 21 октября 16:30

Московское Динамо отправится в гости в Казань к Рубину в рамках 14-го тура российской Премьер-Лиги. Пока явно не блещут команды в чемпионате, набрав на двоих 30 пунктов, что всего на два очка больше, чем у лидера – питерского Зенита.


Положение Рубина с каждым туром ухудшалось, но в последней игре казанский клуб одолел Рубин и значительно поднялся – теперь Рубин занимает 8-е место и может в скором времени приблизится к еврокубковой зоне, конечно, если Уфа, Урал и московский Спартак будут терять очки, а Рубин их набирать.


Московское Динамо также выиграло в последней игре, но никак команда не могла подняться выше 13-го места, а это между прочим все еще группа вылета. В гостевой встрече с мотивированным Рубином москвичей устроит ничья, вот только не уступить коллективу с более серьезным кадровым потенциалом, да еще и на его поле, будет очень сложно.


Предположим, что если Динамо и справится с такой задачей, то лишь из-за плохой реализации моментов Рубином. Скорее всего, в свою очередь, Динамо не отличится более одного раза, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Динамо меньше 1» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы Париматч.
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