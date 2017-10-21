Рубин – Динамо Москва. Прогноз на матч (21.10.2017)

Московское Динамо отправится в гости в Казань к Рубину в рамках 14-го тура российской Премьер-Лиги. Пока явно не блещут команды в чемпионате, набрав на двоих 30 пунктов, что всего на два очка больше, чем у лидера – питерского Зенита.





Положение Рубина с каждым туром ухудшалось, но в последней игре казанский клуб одолел Рубин и значительно поднялся – теперь Рубин занимает 8-е место и может в скором времени приблизится к еврокубковой зоне, конечно, если Уфа, Урал и московский Спартак будут терять очки, а Рубин их набирать.





Московское Динамо также выиграло в последней игре, но никак команда не могла подняться выше 13-го места, а это между прочим все еще группа вылета. В гостевой встрече с мотивированным Рубином москвичей устроит ничья, вот только не уступить коллективу с более серьезным кадровым потенциалом, да еще и на его поле, будет очень сложно.





Предположим, что если Динамо и справится с такой задачей, то лишь из-за плохой реализации моментов Рубином. Скорее всего, в свою очередь, Динамо не отличится более одного раза, на это и ставка.