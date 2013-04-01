Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (21.10.2017)

Хаддерсфилд примет Манчестер Юнайтед в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги. В предыдущих двух поединках, включая встречу в Лиге Чемпионов среди недели, «Красные дьяволы» действовали в очень осторожной манере против Ливерпуля и Бенфики соответственно, что дало свои плоды. Да, Юнайтед не сумел обыграть Ливерпуль и тем самым позволил стать Сити единоличным лидером чемпионата, но такой результат, конечно, нельзя назвать провальным, именно на выездную ничью и рассчитывал наставник манкунианцев Жозе Моуриньо.





Можно не сомневаться в том, что против скромного Хаддерсфилда Юнайтед сыграет совершенно в иной манере. Следует ожидать от гостей атакующей игры, по крайней мере, до того момента, когда исход матча не будет решен в их пользу. Предположим, что победа Манчестера будет гарантирована в начале второго тайма, когда преимущество Юнайтед станет внушительным, например, 2 гола.





То есть, с высокой долей вероятности хотя бы однажды Манчестер Юнайтед отличится в первом тайме, несмотря даже на результативность команды после перерыва. Прогноз – фаворит выиграет как стартовую 45-минутку, так и поединок, не пропустив от самой малорезультивной команды лиги, если не считать Борнмут (аутсайдера чемпионата).