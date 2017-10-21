Манчестер Сити – Бернли. Прогноз на матч (21.10.2017)

Манчестер Сити примет Бернли в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги. Кажется, что этот поединок превратиться в растерзание одним мощным коллективом другого клуба, который хоть и начал сезон здорово, все же не может соперничать на равных, да еще и на выезде с лидером.





Манчестер Сити провел стартовый отрезок сезона на высочайшем уровне, кстати, выдав лучший старт в истории. Команда успешна не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов, уверенно лидируя в своей группе и накануне 2:1 обыграв своего главного конкурента за первое место – Наполи.





На своем поле Ман Сити вряд ли потеряет очки против скромного Бернли, более того, с высокой долей вероятности «горожане» разгромят соперника, который бой дает зачастую дома. Вот только с Ман Сити Бернли действовал ранее и в гостях довольно неплохо, так что 6:0 или 7:2, как случилось в прошлом туре Премьер-Лиги в матче со Сток Сити не будет – максимум фаворит добьется успеха с разницей 4 мяча. Прогноз – победа Манчестер Сити 4:1 или 4:0.