Челси – Уотфорд. Прогноз на матч (21.10.2017)

Челси примет Уотфорд в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги. В прошлом поединке чемпионата «синие» неожиданно проиграли Кристал Пэлас, который до этого не набрал ни единого очка. Именно по причине неудачи Челси опустился в турнирной таблице на 5-ю строчку, а его обогнал как раз-таки Уотфорд, здорово стартовавший в сезоне.





Всего одна поражение в пассиве Уотфорда на данный момент, причем уступила команда на своем поле Ман Сити со счетом 6:0. Челси не находится сейчас в той форме, которую демонстрируют «горожане», но сыграют в предстоящей встрече «аристократы» дома, а значит, как минимум на уверенную победу они рассчитывают.





Накануне Челси в Лиге Чемпионов отыграл результативно против Ромы, но пропустил от итальянского клуба много – сразу три мяча, что не позволило Челси выиграть (ничья 3:3). Предположим, что с Уотфордом Челси сыграет более надежно в обороне, так как соперник не столь мощный в атаке, хоть и забил столько же мячей в Премьер-Лиге, как и Челси. Прогноз – Уотфорд не отличится более одного раза, уступив с разницей в 2 мяча.