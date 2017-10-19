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Эвертон – Лион. Прогноз на матч (19.10.2017)
Дата события: 19 октября 22:05

Эвертон примет Лион в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Ириски» явно не ставят перед собой цель выиграть турнир, ну или, по крайней мере, сейчас не прилагают максимум усилий, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы.


В стартовых поединках Эвертон не выглядел здорово, разгромно уступив Аталанте, а после на своем поле поделив очки со скромным Апаллоном. Лион казался и кажется до сих пор самой сильной командой квартета, но ранее перспективы Эвертона оказаться в итоговой таблице выше французов расценивались как довольно высокие, а сейчас котируется выше Лион.


Да, Лион также не смог победить в стартовых матчах, но все-таки для него выход в плей-офф является целью, и к ней команда будет идти. В предстоящей встрече Лиону главное не уступить, хотя при определенном стечении обстоятельств гости могут поверить в себя, пойти в атаку и додавить соперника, не побеждавшего с 23-го сентября. Неизменно Эвертон на протяжении месяца пропускает, скорее всего, не сохранят свои ворота в неприкосновенности мерсисайдцы и сейчас.

 

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Лиона больше 1» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Париматч.
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