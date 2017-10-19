Эвертон – Лион. Прогноз на матч (19.10.2017)

Эвертон примет Лион в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Ириски» явно не ставят перед собой цель выиграть турнир, ну или, по крайней мере, сейчас не прилагают максимум усилий, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы.





В стартовых поединках Эвертон не выглядел здорово, разгромно уступив Аталанте, а после на своем поле поделив очки со скромным Апаллоном. Лион казался и кажется до сих пор самой сильной командой квартета, но ранее перспективы Эвертона оказаться в итоговой таблице выше французов расценивались как довольно высокие, а сейчас котируется выше Лион.





Да, Лион также не смог победить в стартовых матчах, но все-таки для него выход в плей-офф является целью, и к ней команда будет идти. В предстоящей встрече Лиону главное не уступить, хотя при определенном стечении обстоятельств гости могут поверить в себя, пойти в атаку и додавить соперника, не побеждавшего с 23-го сентября. Неизменно Эвертон на протяжении месяца пропускает, скорее всего, не сохранят свои ворота в неприкосновенности мерсисайдцы и сейчас.