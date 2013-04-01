Шериф – Локомотив Москва. Прогноз на матч (19.10.2017)

Шериф примет московский Локомотив в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Железнодорожники» попали не самый сильный квартет, но со своим главным конкурентов на данной стадии, Копенгагеном, Локомотив не добыл трех очков в стартовом поединке, и все же это не мешает москвичам на данный момент единолично лидировать.





Конечно, Локомотив хотел бы сохранять преимущество в 2 очка над Копенгагеном, а это возможно в случае, если получится обыграть Шериф, датчане ведь наверняка справятся со Злином. Шериф не самый серьезный соперник, вот только и против него у Локомотива могут возникнуть проблемы, такие, как например, во встрече с Уфой накануне. Напомним, «железнодорожники», которые находятся в группе лидеров российской Премьер-Лиги, уступили Уфе 1:0, практически ничего не продемонстрировав у чужих ворот.





Предположим, что и сейчас в атаке Локомотив не порадует, а отличится несколько раз только за счет индивидуальных действий определенных игроков, не факт даже, что линии нападения. Прогноз – минимальная виктория Локомотива со счетом 1:0 или 2:1.