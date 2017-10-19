Милан – АЕК. Прогноз на матч (19.10.2017)

Милан примет греческий АЕК в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Россо-нери» выиграли как в стартовом поединке турнира, так и во второй встрече, но все равно нельзя назвать позиции Милана непоколебимыми. Например, в случае поражения в предстоящем матче от АЕКа, Милан переместиться на вторую строчку, а потом выезд в Грецию, где будет выиграть сложно.





Впрочем, нет особых аргументов в пользу, того, что Милан оступится на «Сан-Сиро». Команда довольно неплохо выглядит в атаке, и да, не очень здорово в обороне, но ведь АЕК особо ходить вперед не станет, по крайней мере, до того момента, пока не пропустит.





Милан может забить уже в дебюте встречи и очень важно как можно быстрее увеличить собственное преимущество, тем самым подавив надежды соперника на спасение. Против гранда действовать иногда легче, когда терять нечего, но это не такой случай, ведь АЕК ведет борьбу за выход в плей-офф и понимает значение каждого набранного очка. Прогноз – АЕК умело от обороняется во втором тайме, но пропусти обязательно до перерыва, что предопределит исход встречи.