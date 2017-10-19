Динамо Киев – Янг Бойз. Прогноз на матч (19.10.2017)

Динамо Киев примет Янг Бойз в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Именно швейцарский клуб не пустил украинского представителя в групповой этап Лиги Чемпионов, точнее, в заключительный раунд квалификации турнира, обыграв Динамо по итогам двух встреч.





Дома, кстати, динамовцы добились уверенной виктории 3:1, но совсем рассыпались в гостях, пропустит дважды при множестве моментов у своих ворот, да и второй мяч только в концовке встречи. С высокой долей вероятности больше подобных ошибок Динамо не совершит, будет действовать с позиции силы, не садиться в обороне, особенно если говорить о домашнем поединке.





Динамо, как кажется, не находится в оптимальных кондициях, при этом все равно киевляне считаются фаворитами встречи, будет странно, если команда Хацкевича уступит в ситуации, когда может гарантировать отрыв и фактически место плей-офф Лиги Европы. Напомним расклады: Динамо после двух побед лидирует в таблице квартета В, опережая Янг Бойз, который на второй строчке, сразу на 4 пункта.