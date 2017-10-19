Црвена Звезда – Арсенал. Прогноз на матч (19.10.2017)

Црвена Звезда примет лондонский Арсенал в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Канониры» не лучшим образом начали сезон, но это в большей мере касается Премьер-Лиги, в еврокубках у Арсенала все в порядке, кроме, возможно, игры в обороне.





Лондонцы выиграли обе встречи, но пропустили от Кельна и БАТЭ в сумме три мяча, что для представителя Англии и представителя это страны зачастую Лиги Чемпионов плохой результат. Вот только Црвена Звезда не так уж много забивала ранее, а значит, у Арсенала есть шанс впервые сыграет «всухую», при это важно, конечно же, победить.





Впрочем, и ничья для Арсенала не станет провалом, так как встреча пройдет на выезде, а Црвена Звезда является главным конкурентом «канониров» за первое место в квартете. Таким образом Арсенал сохранит лидерство, а через несколько недель на своем поле будет иметь уже другую мотивации и возможности для виктории.





Предположим, что предстоящий матч не получится результативны, и во многом потому это случиться, что сам Арсенал постарается как можно надежнее отыграть в обороне, победив на классе, например, 1:0 или 2:0.