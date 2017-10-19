Ницца – Лацио. Прогноз на матч (19.10.2017)

Ницца примет Лацио в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. На данной стадии турнира команды представляются едва ли не самыми сильными, не удивителен тот факт, что именно Ницца с Лацио занимают в своей группе первое и второе место соответственно с максимальными показателями.





Кто-то, а может и обе стороны, в предстоящей встрече очки потеряет. Букмекеры отдают предпочтение Ницце, но лишь потому, что она сыграет дома, то есть будет иметь некоторое преимущество. Вот только игра может не пойти по сценарию Ниццы, так как Лацио, опираясь на свой еврокубковый опыт, способен действовать с позиции силы когда того потребует ситуация или отсидеться в обороне, если на то будет причина.





Скорее всего, встреча примерно равных соперников не порадует уж очень большим количеством моментов и голов, хотя как минимум Лацио один мяч, но забьет. Предположим, что случиться это в концовке первого тайма или сразу после перерыва, не стоит ожидать голов в стартовой 20-минутке, на что и лучше сделать ставку.