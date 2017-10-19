Зенит – Русенборг. Прогноз на матч (19.10.2017)

Зенит примет Русенборг в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Питерский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице квартета L, выиграв как как у Вардара, так и у Реала Сосьедад в результативном стиле. Русенбрг может оказаться главным конкурентом Зенита в борьбе за выход в плей-офф, но, предположим, что лишь в том случае, если норвежцы в предстоящей встрече не проиграют, а дома окажутся сильнее Зенита.





Конечно, такое развитие событий маловероятно, особенно учитывая отличный старт сезона в исполнении Зенита. Питерцы занимают первую строчку турнирной таблицы российской Премьер-Лиги, много забивая и мало пропуская, команда усилилась и способна вести борьбу на двух фронтах.





Скорее всего, в поединке с Русенборгом у Зенита, который выступит в качестве явного фаворита, не возникнет трудностей и питерцы уверенно выиграют, например, с разницей в 2 или 3 мяча. Наиболее вероятным кажется результат 2:0 в пользу Зенита, а один из мячей хозяев будет забит до перерыва. С учетом такого прогноза и ставка на игру, довольно рискованная на первый взгляд, но оправданная.