Ювентус – Спортинг. Прогноз на матч (18.10.2017)

Ювентус примет Спортинг Лиссабон в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Туринцы в стартовом поединке турнира уступили разгромно каталонской Барселоне и теперь для них главным противостоянием, по крайней мере, сейчас, являются спаренные встречи со Спортингом, с которым, кстати, «Старая синьора» сейчас делит очки и вторую строчку.





Конечно, Ювентус намерен победить дома, так как на выезде сделать это будет сложнее и в Лиссабоне стоит нацеливаться на ничью, если удастся выиграть сейчас. Предположим, что Ювентус будет контролировать ситуацию на поле, вот только соперник в любом случае моменты также создавать будет, например, после быстрых контратак.





Если Спортинг и забьет гол, то, скорее всего, он не окажется последним в поединке, тем более если распечатают ворота хозяев лиссабонцы до перерыва. Открыть же счет должен Ювентус, например, итальянский гранд сделает это в промежуток между 20-й и 40-й минутами.





То довольно рискованный прогноз, куда спокойнее будет сделать ставку на победу Ювентуса, либо же рассмотреть вариант тотала голов Спортинга меньше одного.