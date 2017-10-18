Челси – Рома. Прогноз на матч (18.10.2017)

Челси примет Рому в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. На данный момент команды в квартете С занимают первое и второе место соответственно, то есть, встречу смело можно назвать одной из центральных в туре.





Мотивация соперников понятна, но как оно получиться в итоге – сказать сложно. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля, а ведь Челси придется действовать без своего основного форварда и центрального полузащитника плюс травмировать правый латераль. Без Мораты, Канте и Мозеса Челси не выглядит таким уж безоговорочным фаворитов матча, хотя, справедливости ради, и у Ромы есть потери, пусть и менее значимые.





Челси обязан как минимум не уступить на своем поле, а если «синие» выиграют поединок, та наверняка минимально или с разницей в два мяча. Предположим, что если случиться второй вариант, то гол «аристократами «будет забит в заключительной 15-минутке, когда римляне большими силами пойдут вперед, тем самым оголив тылы. Скорее всего, первый мяч Челси случиться за счет грамотных позиционных действий, а второй на контратаке – в итоге два гола от фаворита.