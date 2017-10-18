ЦСКА – Базель. Прогноз на матч (18.10.2017)

ЦСКА примет Базель в матче группового этапа Лиги Чемпионов. «Армейцы» в прошлом поединке турнира были повержены «Красными дьяволами», но, несмотря на неудачу, ЦСКА сохраняет высокие шансы на выход в плей-офф, а станут они еще выше, если в спаренных встречах с Базелем удастся набрать 4 пункта, то есть, в одном матче не проиграть, а в другом победить.





Конечно, добиться успеха на своем поле легче, а предстоящий поединок домашний, следовательно, ЦСКА сделает все возможное, чтобы выиграть. Москвичи выглядят фаворитами, вот только игра ЦСКА не столь впечатляющая в новом сезоне, чтобы совершенно точно быть убежденным в победе ЦСКА, ничья, например, здесь более чем возможна.





Предположим, что Базель выдержит атакующий натиск хозяев в первой половине встречи, и постепенно игра перейдет в средняя зону, то есть, еще сократятся шансы на результативную игру. Скорее всего, «верх» здесь соперники не пробьют, а в стартовой 45-минутке и вовсе голов не случится. Прогноз – минимальная победа ЦСКА иди ничья, где гол или голы будут забиты после перерыва.