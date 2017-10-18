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ЦСКА – Базель. Прогноз на матч (18.10.2017)
Дата события: 18 октября 21:45

ЦСКА примет Базель в матче группового этапа Лиги Чемпионов. «Армейцы» в прошлом поединке турнира были повержены «Красными дьяволами», но, несмотря на неудачу, ЦСКА сохраняет высокие шансы на выход в плей-офф, а станут они еще выше, если в спаренных встречах с Базелем удастся набрать 4 пункта, то есть, в одном матче не проиграть, а в другом победить.


Конечно, добиться успеха на своем поле легче, а предстоящий поединок домашний, следовательно, ЦСКА сделает все возможное, чтобы выиграть. Москвичи выглядят фаворитами, вот только игра ЦСКА не столь впечатляющая в новом сезоне, чтобы совершенно точно быть убежденным в победе ЦСКА, ничья, например, здесь более чем возможна.


Предположим, что Базель выдержит атакующий натиск хозяев в первой половине встречи, и постепенно игра перейдет в средняя зону, то есть, еще сократятся шансы на результативную игру. Скорее всего, «верх» здесь соперники не пробьют, а в стартовой 45-минутке и вовсе голов не случится. Прогноз – минимальная победа ЦСКА иди ничья, где гол или голы будут забиты после перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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