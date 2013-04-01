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Бенфика – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (18.10.2017)
Дата события: 18 октября 21:45

Бенфика примет Манчестер Юнайтед в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо называет лиссабонцев самой сильной командой квартета из соперников Юнайтед, несмотря на то, что Бенфика обе стартовые встречи проиграла и замыкает турнирную таблицу.


Как известно, против сильных коллективов или же своих конкурентов, когда это можно позволить, Юнайтед под руководством Моуриньо действует закрыто, ориентируясь на ничью. Да, класс Юнайтед позволяет рассчитывать и на викторию, но «мировая» не станет для англичан провалом.


Манчестер Юнайтед набрал 6 очков и уверенно лидирует в таблице, в спаренных матчах с Бенфикой «Красным дьяволам» достаточно, предположим, набрать 4 очка, чтобы заранее гарантировать место в плей-офф.


Бенфике в предстоящей домашней встрече необходимо побеждать, а значит, хозяева будут действовать агрессивно, используя больше обычного игроков впереди. Рано или поздно за это Юнайтед накажет «орлов», но забьют гости, скорее всего, один или два мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «Манчестер Юнайтед забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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