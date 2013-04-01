Бенфика – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (18.10.2017)

Бенфика примет Манчестер Юнайтед в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Наставник «Красных дьяволов» Жозе Моуриньо называет лиссабонцев самой сильной командой квартета из соперников Юнайтед, несмотря на то, что Бенфика обе стартовые встречи проиграла и замыкает турнирную таблицу.





Как известно, против сильных коллективов или же своих конкурентов, когда это можно позволить, Юнайтед под руководством Моуриньо действует закрыто, ориентируясь на ничью. Да, класс Юнайтед позволяет рассчитывать и на викторию, но «мировая» не станет для англичан провалом.





Манчестер Юнайтед набрал 6 очков и уверенно лидирует в таблице, в спаренных матчах с Бенфикой «Красным дьяволам» достаточно, предположим, набрать 4 очка, чтобы заранее гарантировать место в плей-офф.





Бенфике в предстоящей домашней встрече необходимо побеждать, а значит, хозяева будут действовать агрессивно, используя больше обычного игроков впереди. Рано или поздно за это Юнайтед накажет «орлов», но забьют гости, скорее всего, один или два мяча.