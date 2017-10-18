Барселона – Олимпиакос. Прогноз на матч (18.10.2017)

Барселона примет Олимпиакос в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Каталонцы накануне впервые в Чемпионате Испании потеряли очки, сыграв вничью 1:1 с мадридским Атлетико, при это вряд ли Олимпиакос уже в рамках Лиги Чемпионов сможет что-либо противопоставить Барселоне.





А тем более «сине-гранатовые» сыграют дома, где просто Барса обязана радовать болельщиков атакующими действиями и забитыми мячами, впрочем, как и всегда на «Камп Ноу». Соперник у Барселоны самый слабый в квартете, если опираться на результаты предыдущих поединков – Олимпиакос проиграл как Спортингу, так и Ювентусу, тем самым поставив себя в очень тяжелое положение.





С высокой долей вероятности против Барселоны греки так и не наберут ни единого очка, следовательно, займут последнее место в группе, а если очень повезет, то третью строчку. Да, Олимпиакос постарается зацепиться за ничью, вот только дома, в гостях же от Олимпиакоса ничего ожидать не стоит, предположим, что греки проиграют Барселоне с разницей в 2 или 3 мяча.