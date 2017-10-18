Бавария – Селтик. Прогноз на матч (18.10.2017)

Бавария примет Селтик в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Мюнхенцы на данный момент набрали равное количество очко с представителями Шотландии, но имеют хотя бы нулевую разницу забитых и пропущенных мячей, тогда как у Селтика минус два.





Наверняка после очной встречи Селтик еще ухудшит собственную статистику, по крайней мере, особых перспектив не проиграть Баварии на ее поле нет. Немецкий клуб сменил тренера и сразу же сумев в чемпионате выиграть разгромно – был повержен на своем поле Фрайбург 5:0. Теперь необходимо побеждать и в поединке Лиги Чемпионов, тем самым лишившись одной задачи - выхода в плей-офф. Конечно, сейчас все решено не может быть, но виктория в поединке с Селтиком увеличит и так высокие шансы Баварии на второе место, а там и за лидерство с ПСЖ можно бороться.





Предположим, что Бавария будет контролировать ход матча с Селтиком от самого начала до конца встречи. Если предугадывать развитие событий, то наверняка мюнхенцы забьют и до и после перерыва, с учетом такого прогноза и ставка на игру.