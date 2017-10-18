Андерлехт – ПСЖ. Прогноз на матч (18.10.2017)

Андерлехт примет ПСЖ в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Парижане являются одними из главных фаворитов турнира, что они подтвердили в прошлом поединке, на своем поле деклассировав мюнхенскую Баварию 3:0.





Сейчас ПСЖ лидирует в турнирной таблице группы В с максимальным показателем, причем французский клуб ни разу не пропустил, отличившись 8 раз. Что касается Андерлехта, то бельгийцы были разгромлены в прошлом матче Селтиком 3:0, а ведь встреча состоялась на поле Андерлехта.





Наверняка против ПСЖ Андерлехту не удастся проявить себя лучше, а скорее хозяева вовсе пропустят от мотивированного ПСЖ 4 мяча, если не больше. Многое будет зависеть от начала матча, ведь если оно окажется для бельгийцев провальным, то ом не избежать очередной крупной неудачи, например, 4:0. Более оптимистический прогноз, но также не идеальный для хозяев – они уступят с разницей в два мяча, возможно, с сухим счетом. В качестве основной ставки стоит все-таки выбрать вариант с подстраховкой.