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Андерлехт – ПСЖ. Прогноз на матч (18.10.2017)
Дата события: 18 октября 21:45

Андерлехт примет ПСЖ в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Парижане являются одними из главных фаворитов турнира, что они подтвердили в прошлом поединке, на своем поле деклассировав мюнхенскую Баварию 3:0.


Сейчас ПСЖ лидирует в турнирной таблице группы В с максимальным показателем, причем французский клуб ни разу не пропустил, отличившись 8 раз. Что касается Андерлехта, то бельгийцы были разгромлены в прошлом матче Селтиком 3:0, а ведь встреча состоялась на поле Андерлехта.


Наверняка против ПСЖ Андерлехту не удастся проявить себя лучше, а скорее хозяева вовсе пропустят от мотивированного ПСЖ 4 мяча, если не больше. Многое будет зависеть от начала матча, ведь если оно окажется для бельгийцев провальным, то ом не избежать очередной крупной неудачи, например, 4:0. Более оптимистический прогноз, но также не идеальный для хозяев – они уступят с разницей в два мяча, возможно, с сухим счетом. В качестве основной ставки стоит все-таки выбрать вариант с подстраховкой.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа ПСЖ с форой -1,5» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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