Фейеноорд – Шахтер Донецк. Прогноз на матч (17.10.2017)

Фейеноорд примет донецкий Шахтер в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Горняки» довольно неожиданно на своем поле обыграли Наполи в стартовом поединке главного клубного турнира Европы и даже поражение в следующем туре на выезде от Ман Сити не ухудшило настроение Шахтеру, который продолжает оставаться вторым в таблице.





Главным же аутсайдером квартета после двух туров является Фейеннорд, уступивший разгромно Сити 4:0 и проигравший Наполи 3:1. Матч с Шахтером для голландцев окажется наиболее простым к данному моменту, как кажется, но это не исключает очередной неудачи.





Шахтер выступит в качестве фаворита, пусть и не такого явного, чтобы говорить о высокой вероятности победы украинского клуба. Предположим даже, что ничья здесь вероятна больше, чем виктория гостей, не исключена и победа Фейеноорда, если хозяева смогут отличиться первыми. Фейеноорд понимает, что нужно забивать Шахтеру в начале второго тайма, например, чтобы соперник не имел времени отыграться, в противном случае, ничья, причем не слишком результативная, наиболее вероятна.