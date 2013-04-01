Спартак Москва – Севилья. Прогноз на матч (17.10.2017)

Московский Спартак примет Севилью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Российский клуб и действующий чемпион страны не проиграл в стартовых поединках главного клубного турнира Европы и сохраняет примерно такие же шансы на выход в плей-офф, какие были после жеребьевки, а ведь ранее Спартак провел матч с Ливерпулем, где по мнению букмекеров англичане должны были забирать три очка.





Но так не случилось – владея ощутимым преимуществом на выезде Ливерпуль не смог обыграть Спартак, попробует это сделать Севилья, лидирующая на данный момент в квартете. Кажется, что у испанцев не меньше шансов оказаться сильнее Спартака, чем у Ливерпуля несколькими неделями раньше, но, опять-таки, многое будет зависеть от реализации моментов фаворитом.





У Спартака также должно быть больше возможностей забить, чем в матче с Ливерпулем, все-таки против гранда европейского футбола играть психологически сложнее, тем более после долгого отсутствия в Лиге Чемпионов. Против Севильи москвичи, предположим, будут активнее идти вперед, скорее всего, матч не окажется менее результативным, чем встреча с Ливерпулем именно по причине совершенно иной стратегии игры со стороны хозяев.