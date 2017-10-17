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Реал Мадрид – Тоттенхэм. Прогноз на матч (17.10.2017)
Дата события: 17 октября 21:45

Реал Мадрид примет Тоттенхэм в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Это встреча лидеров квартета, в которой каждая из команд планирует выиграть, хотя ничья для «шпор», наверняка не станет провальным исходом.


Реал даже без Карвахаля и Бэйла считается явным фаворитом матча, так как в Лиге Чемпионов, в отличие от Примеры, «королевский клуб» выглядит традиционно мощно, например, команде удалось в прошлом туре на выезде в Дортмунде одолеть впервые в истории Боруссию 3:1, а до этого Реал деклассировал АПОЭЛ 3:0.


У Тоттенхэма ровно такие же результаты с той лишь разницей, что лондонцы обыграли Боруссию дома и им предстоит поединок с, пожалуй, главным конкурентом в борьбе за выход в плей-офф на выезде. Конечно, не исключен вариант, при котором Тоттенхэм станет первым в группе, но для этого нужно как минимум не проиграть в гостях Реалу, а это будет сложно.


Тоттенхэм в последнее время действует замечательно, обыгрывая соперников в 5-ти поединках подряд и при этом демонстрируя надежную игру в обороне. Исключением стал гостевой матч против Вест Бромвича, когда «шпоры» пропустили дважды, предположим, что два мяча окажутся в сетке ворот Тоттенхэма и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Реала больше 1,5» за высокий коэффициент 1,49 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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