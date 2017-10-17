09:13 (+3) 16 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Монако – Бешикташ. Прогноз на матч (17.10.2017)
Дата события: 17 октября 21:45

Монако примет Бешикташ в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Французский клуб неожиданно сейчас располагается на последней строчке турнирной таблицы в двух стартовых поединках набрав только одно очко. А лидером группу является Бешикташ, который и с Порту на выезде, и с Лейпцигом дома, причем каждый раз преимущество турецкого гранда составляло два мяча.


Наверняка в предстоящей встрече Бешикташу не то, чтобы не удастся выиграть уверенно, не уступить бы вовсе, а такой вариант возможен, учитывая мотивацию Монако и домашний статус поединка представителя французской Лиги 1 и действующего чемпиона страны.


Да, Монако не лучшим образом действовал в несхожих поединках нового сезона, например, проиграв Порту на своем поле 3:0, но все равно Монако воспринимается фаворитом встречи с Бешикташем, причем явным. С высокой долей вероятности именно «монегаски» окажутся победителями матча, а сама игра не порадует уж очень большим количеством забитых мячей, предположим, что их окажется меньше четырех.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,53 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100