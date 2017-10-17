Монако – Бешикташ. Прогноз на матч (17.10.2017)

Монако примет Бешикташ в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Французский клуб неожиданно сейчас располагается на последней строчке турнирной таблицы в двух стартовых поединках набрав только одно очко. А лидером группу является Бешикташ, который и с Порту на выезде, и с Лейпцигом дома, причем каждый раз преимущество турецкого гранда составляло два мяча.





Наверняка в предстоящей встрече Бешикташу не то, чтобы не удастся выиграть уверенно, не уступить бы вовсе, а такой вариант возможен, учитывая мотивацию Монако и домашний статус поединка представителя французской Лиги 1 и действующего чемпиона страны.





Да, Монако не лучшим образом действовал в несхожих поединках нового сезона, например, проиграв Порту на своем поле 3:0, но все равно Монако воспринимается фаворитом встречи с Бешикташем, причем явным. С высокой долей вероятности именно «монегаски» окажутся победителями матча, а сама игра не порадует уж очень большим количеством забитых мячей, предположим, что их окажется меньше четырех.