Марибор – Ливерпуль. Прогноз на матч (17.10.2017)

Марибор примет Ливерпуль в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Среди английский клубов только мерсисайдцы не стартовали с двух побед в главном клубному турнире Европы, в отличие от Тоттенхэма, Челси, Юнайтед и Сити команда Юргена Клоппа потеряла очки, причем сделала это как в поединке с Севильей, так и против московского Спартака.





Неудачи, впрочем, не лишили Ливерпуля статуса фаворита квартета, еще больше повысятся шансы англичан на выход в плей-офф, если они в предстоящей встрече, а постом еще и в домашнем матче с Марибором одержат победы.





Такой вариант развития событий наиболее предсказуем, так как словенский коллектив выглядит аутсайдером, да и игра Марибора не внушает оптимизма болельщикам клуба. Такой Марибор Ливерпуль обязан разбирать, в первую очередь, за счет атакующих действий, не полагаясь на класс и надежность обороны. То есть, вариант победы Ливерпуля, например, со счетом 3:1 здесь более вероятен, чем виктория фаворита 1:0, с таким расчётом и сделаем ставку.



