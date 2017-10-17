09:13 (+3) 16 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Марибор – Ливерпуль. Прогноз на матч (17.10.2017)
Дата события: 17 октября 21:45

Марибор примет Ливерпуль в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Среди английский клубов только мерсисайдцы не стартовали с двух побед в главном клубному турнире Европы, в отличие от Тоттенхэма, Челси, Юнайтед и Сити команда Юргена Клоппа потеряла очки, причем сделала это как в поединке с Севильей, так и против московского Спартака.


Неудачи, впрочем, не лишили Ливерпуля статуса фаворита квартета, еще больше повысятся шансы англичан на выход в плей-офф, если они в предстоящей встрече, а постом еще и в домашнем матче с Марибором одержат победы.


Такой вариант развития событий наиболее предсказуем, так как словенский коллектив выглядит аутсайдером, да и игра Марибора не внушает оптимизма болельщикам клуба. Такой Марибор Ливерпуль обязан разбирать, в первую очередь, за счет атакующих действий, не полагаясь на класс и надежность обороны. То есть, вариант победы Ливерпуля, например, со счетом 3:1 здесь более вероятен, чем виктория фаворита 1:0, с таким расчётом и сделаем ставку.


Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «Ливерпуль победит, но пропустит хотя бы однажды» за высокий коэффициент 2,70 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100