Манчестер Сити – Наполи. Прогноз на матч (17.07.2017)

Манчестер Сити примет Наполи в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Это поединок, пожалуй, наиболее впечатляющих своей игрой команд Европы, при том, что Наполи на данный момент в группе располагается лишь на третьей строчке, проиграв донецкому Шахтеру в стартовой встрече. Ман Сити же обыграл как «горняков», так и Фейеноорд, не пропустив, «горожане» уверенно лидируют в Премьер-Лиге, накануне разбив Сток Сити 7:2, то есть, даже чудесный старт сезона в исполнении Наполи, все-таки имеющего неудачу, не затмит достижения Ман Сити.





Конечно, по большому счету, манкунианцы еще ничего не достигли, да и вспоминается прошлый сезон, который также запомнился отличным стартом команды, а в итоге на всех фронтах Сити потерпел поражение. Сейчас, как кажется, представитель Манчестера нацелился на трофей, причем это касается как Сити, так и Юнайтед, в прошлом сезоне выигравшего Лигу Европы.





На своем поле Сити обязан разбираться с Наполи, в гостях же можно позволить сыграть с мотивированными итальянцами вничью, тем более в Неаполе выиграть будет, очевидно, сложнее. В предстоящей домашней встрече букмекеры явное предпочтение отдают Сити, скорее всего, именно англичане окажутся победителями, выиграв в результативной манере у сильного соперника, например, 2:1 или 3:1.