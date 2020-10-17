АПОЭЛ – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (17.10.2017)

АПОЭЛ примет Боруссию Дортмунд в матче 3-го труа группового этапа Лиги Чемпионов. Немецкому клубу обязательно в поединках с киприотами нужно набирать шесть очков, чтобы иметь реальные шансы побороться с Тоттенхэмом и мадридским Реалом за одну из двух путевок в раунд плей-офф. Наверняка сложнее победить Боруссии будет на выезде, но все равно букмекеры считают в предстоящей встрече явным фаворитом Дортмунд, вряд ли будет зафиксирован какой-либо другой исход в матче, нежели виктория Боруссии.





Но ставить именно на победу не очень выгодно из-за низкого коэффициента, нужно искать другие варианты. Боруссия в начале сезона, как, впрочем, и всегда, довольно результативна, у команды наблюдается явный крен в сторону атаки. АПОЭЛ, в свою очередь, пропустил от Реала и Тоттенхэма ранее по три мяча, вряд ли против мотивированной Боруссии киприоты будут более надежны в обороне, скорее всего, гости также достигнут отметки трех забитых мячей.





Кажется, что в любом случае «верх» здесь соперники» пробьют, не исключён ведь вариант и голов в обе стороны при условии, конечно, виктории Боруссии. Именно такой исход стоит рассматривать в качестве основного для ставки, возможен и вариант менее рискованный.