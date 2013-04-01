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Лига Чемпионов. ЦСКА - Базель
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Начало 18 октября 2017 в 21:45
Лига чемпионов. ЦСКА - Базель онлайн | Champions League. CSKA - Basel watch online
Смотреть онлайн ЦСКА - Базель | Прямая видео трансляция матча ЦСКА - Базель
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