Лестер – Вест Бромвич. Прогноз на матч (16.10.2017)

Лестер примет Вест Бромвич в матче 8-го тура английской Премьер-Лиги. Начало сезона у «лис» не задалось, хоть несколько неплохих поединков экс-чемпион страны можно занести им в актив. На данный момент Лестер занимает только 18-ю строчку в турнирной таблице, с чем, конечно, сложно мириться, наверняка команде хочется вновь порадовать своих болельщиков, а для этого необходимо побеждать, ничья хозяев никак не устоит.





В соперниках у Лестера не самый грозный клуб Англии, тем более в последнее время Вест Бромвич не побеждал, постепенно опускаясь в таблице. Сейчас лондонцы располагаются на 10-м месте, в случае же поражения команда наверняка не потеряет много позиций или вовсе сохранит 10-ю строчку, но в перспективе потеря очков, да еще и трех пунктов, возможно, в поединке со своим прямым конкурентов в борьбе за выживание может привести к трагичным последствиям.





Всю важность встречи Вест Бромвич понимает, но, предположим, гости не смогут справится с мотивированным соперником и уступят Лестеру без особых шансов, например, проиграют в первом тайме и матче с разницей 2 мяча в итоге.