Лас-Пальмас - Сельта. Прогноз на матч (16.10.2017)

Лас-Пальмас примет Сельту в матче 8-го тура испанской Примеры. Команды не слишком здорово, мягко говоря, начали сезон, но вполне могут рассчитывать на улучшение собственных позиций, по крайней мере, потенциально Лас-Пальмас и в особенности Сельта должны находится в топ-10 турнирной таблицы.





На данный момент галисийцы 13-е, вот только это потому, что Сельиа плохо стартовала, в последних-то трех поединках команда набирала очки, действую довольно-таки результативно. Лас-Пальмас напротив, в предыдущих трех встречах проиграл с сухим счетом, и текущая 17-я строчка этим обоснована. Да, в домашней встрече Лас-Пальмас с высокой долей вероятности не уступит Сельте, тем более хозяева фавориты, но и победить, предположим, команде не удастся, а значит, значительно улучшить позиции у Лас-Пальмаса не получится.





Скорее всего, матч Лас-Пальмаса и Сельты окажется обоюдно острым и в нем соперники поразят ворота друг друга. Не столь ожидаем здесь «верх», как голы в обе стороны, такой вариант и хотеться выделить в качестве основного для ставки.