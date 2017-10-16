Верона – Беневенто. Прогноз на матч (16.10.2017)

Верона примет Беневенто в матче 8-го тура итальянской Серии А. Команды ведут борьбу за выживание и пока новичок элиты не справляется с возложенной не него ответственностью – Беневенто проиграл абсолютно во всех 7-ми поединках до этого и логично замыкает турнирную таблицу.





Что касается Вероны, то она также не выигрывала, зато сумела в трех встречах поделить очки с соперниками, в том числе и в предыдущем матче Серии А – ничья 2:2 с Торино. Верона обосновалась на 18-м месте, но с высокой долей вероятности в случае победы покинет зону вылет, при лучшем стечении обстоятельств команда и вовсе перепрыгнет на 13-ю или 14-ю строчку.





Предположим, что Верона добьется успеха, хоть и не разгромит Беневенто. Скорее всего, поединок окажется малорезультативным в связи с акцентом гостей на оборонительную игру, которая не предполагает опасные моменты у ворот соперников Беневенто, да и создавать опасность Вероне не удастся регулярно. Прогноз – хотя бы один из таймов здесь завершится вничью 0:0, а другая 45-минутка принесет успех Вероне.