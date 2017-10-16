Амкар – Тосно. Прогноз на матч (16.10.2017)

Амкар примет Тосно в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. В это поединке нет явного фаворита, но небольшое предпочтение букмекеров все же на стороне пермского клуба, который сыграет дома, да и выше Амкар в турнирной таблице.





А ведь пермяки начали сезон не лучшим образом, долгое время пребывая на последней строчке в таблице. Три обеды подряд в предыдущих трех встречах позволили мало того, что покинуть зону вылета, так еще и закрепиться в середняках – на данный момент с 14-ю очками в активе Амкар занимает 9-е место.





До еврокубковой зоны Амкару не хватает 6 пунктов, но перед командой не стоит задачи непременно оказаться в итоговой пятерке. Главное сохранить место в середине таблицы, чтобы концовка сезона не превратилась в ожесточенную борьбу за выживание. Наверняка Тосно такую борьбу вести будет, да и сейчас это, по большому, счету, уже так, предположим, что в предстоящей встрече клуб из Ленинградской области проиграет мотивированному сопернику.