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Амкар – Тосно. Прогноз на матч (16.10.2017)
Дата события: 16 октября 17:30

Амкар примет Тосно в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. В это поединке нет явного фаворита, но небольшое предпочтение букмекеров все же на стороне пермского клуба, который сыграет дома, да и выше Амкар в турнирной таблице.


А ведь пермяки начали сезон не лучшим образом, долгое время пребывая на последней строчке в таблице. Три обеды подряд в предыдущих трех встречах позволили мало того, что покинуть зону вылета, так еще и закрепиться в середняках – на данный момент с 14-ю очками в активе Амкар занимает 9-е место.


До еврокубковой зоны Амкару не хватает 6 пунктов, но перед командой не стоит задачи непременно оказаться в итоговой пятерке. Главное сохранить место в середине таблицы, чтобы концовка сезона не превратилась в ожесточенную борьбу за выживание. Наверняка Тосно такую борьбу вести будет, да и сейчас это, по большому, счету, уже так, предположим, что в предстоящей встрече клуб из Ленинградской области проиграет мотивированному сопернику.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Амкара» за высокий коэффициент 2,25 от букмекерской конторы Вильям Хилл
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