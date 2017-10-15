Зенит – Арсенал Тула. Прогноз на матч (15.10.2017)

Зенит примет тульский Арсенал в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата, но опережает московский Локомотив всего-то на два очка. Тем не менее Зенит имеют лучшую разницу мячей, питерцы больше всех забили, меньше всех пропустили и продолжают оставаться безоговорочным фаворитом в борьбе за трофей.





Зениту в некотором смысле повезло, ведь после матчей национальных сборных команде предстоит сразится с довольно слабым соперником, а значит, даже не будучи в оптимальном состоянии Зенит наверняка заберет три очка.





Тульский Арсенал побеждает в каждой третьей встрече нового сезона в среднем, а в предыдущих 3-х поединках команда выиграла дважды, наверняка сейчас начнется у тульского коллектива «черная полоса». Зенит должен без проблем разобраться с Арсеналом, допускаем даже вариант разгромной победы лидера, тем более такой опыт Зенит в поединках с «канонирами» уже имеет. Например, в сентябре 2016-го года зенитовцы разобрались с Арсеналом 5:0, а в марте этого года вновь одолели соперника с сухим счетом, хоть и скромнее – 2:0.