Ростов – Рубин. Прогноз на матч (15.10.2017)

Ростов примет Рубин в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. У команд, как все знают, много общего, и, как может показаться, Ростов с Рубином примерно равны. Но в турнирной таблице чемпионата ростовчане пока на несколько позиций впереди, впрочем, проиграв в предстоящей домашней встрече, Ростов окажется за Рубином, хоть и отставая всего на один пункт.





Конечно, выиграть у Рубина принципиально, вот только сделать это будет сложнее, чем, допустим, было в прошлом сезоне. Напомним, что в марте на своем поле Ростов победил со счетом 4:2, причем команда вела по ходу встречи 4:0. Интересно, что матч в Казани оказался безголевым, как малорезульативными были и поединки до этого.





Предположим, что не порадует обилием забитых мячей и предстоящая встреча, в которой букмекеры небольшое предпочтение отдают Ростову. Во многом котировки объясняются местом проведения матча, Рубин-то не кажется намного более слабым коллективом. И вообще, скорее всего, именно Рубин будет контролировать ситуацию на поле львиную долю времени, возможно, 1-2 мяча влетят в ворота Ростова при лучшем стечении обстоятельств.