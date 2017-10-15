Уфа – Локомотив Москва. Прогноз на матч (15.10.2017)

Уфа примет московский Локомотив в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы, на два очка отставая от питерского Зенита, тогда как преследователи имеют 5-очковое отставание минимум.





Уфа находится в середине таблицы, имея в своем активе наименьшее из всех команд, не считая Амкар, количество забитых мячей – 8. Атакой уфимцы похвалиться не могут, но в обороне команда выглядит достойно, пропуска в среднем по одному мячу за игру. Предположим, что от такого сильного соперника, как Локомотив, Уфа пропустит все-таки больше, например, дважды, хотя многое зависит от стиля игры обоих коллективов.





Локомотив ведь также может сыграть на классе, отличившись в начале первого тайма, допустим, не принимая попыток создать более весомое преимущество, контролируя, конечно, при этом ход игры. Но все-таки «железнодорожники» даже при такой стратегии будут создавать моменты, с высокой долей вероятности один из них уже во втором тайме гости реализуют, ставку все-таки лучше сделать с подстраховкой.