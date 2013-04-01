Черноморец – Динамо Киев. Прогноз на матч (15.10.2017)

Черноморец примет киевское Динамо в матче 12-го тура Чемпионата Украины. Столичный клуб дважды подряд сыграл вничью и теперь отстает от лидирующего донецкого Шахтера на 7 очков, но «горняки» провели на две встречи больше киевлян, справедливости ради стоит сказать.





Конечно, в Одессу Динамо отправляется исключительно за тремя очками, ведь сложившаяся ситуация обязывает, да и Черноморец уже семь раз успел в 11-ти поединках проиграть, то есть, раздает команда очки регулярно, располагаясь на последней строчке в турнирной таблице.





Удивительно, но не самый результативный в предыдущие сезоны Черноморец всегда в очных встречах, проигрывая, забивал динамовцам, причем исключительно по одному мячу. Виктория Динамо через «верх» возможна и сейчас, только вот кажется, что столичный клуб одержит разгромную победу, например, со счетом 3:0, нежели поединок завершится в пользу Динамо 2:1 или 3:1.





Именно на крупную победу Динамо стоит сделать ставку здесь, если рисковать, но более оправданный вариант – гости выиграют как в первом тайме, так и в матче.