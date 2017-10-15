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Интер – Милан. Прогноз на матч (15.10.2017)
Дата события: 15 октября 21:45

Интер примет Милан в матче 8-го тура итальянской Серии А. Лишь в одной встрече нового сезона в чемпионате Интер не сумел победить, сыграв на выезде с Болоньей вничью 1:1. Предстоящая встреча для Интера домашняя, но с тем, что и для Милана «Сан-Сиро» свой стадион.


Дерби привлекает многих, тем более сейчас, когда перспективы обоих коллективов финишировать, например, в четверке кажутся довольно высокими. Милан уступил в двух поединках подряд и вовсе вылетел из еврокубковой зоны, но это не значит, что команда не будет прибавлять и останется в середняках. «Россо-нери» провели перед сезоном на трансфертном рынке огромную работу, понятно, что сразу построить новую команду сложно, вот только рано или поздно Милан наверняка заставит вновь о себе говорить в восторженных тонах.


Есть вероятность, что в предстоящем матче Милан обыграет Интер, хоть букмекеры на стороне номинальных хозяев. В трех предыдущих поединках Милан так и не уступил Интеру, дважды сыграв с ним вничью 2:2 и разгромив соперника 3:0 в январе 2016-го года. Предположим, что как минимум забьет Милан и сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Милана больше 1» за коэффициент 1,67 от букмекерской конторы 1хбет.
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