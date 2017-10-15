Байер – Вольфсбург. Прогноз на матч (15.10.2017)

Байер примет Вольфсбург в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. «Волки» имеют значительные потери в своих рядах, поэтому не удивителен их статус аутсайдера предстоящей встречи против конкурента по турнирной таблице. Вольфсбург сейчас располагается на одну строчку ниже Байера, а именно занимает 13-е место, что, конечно, не очень здорово как для одних, так и для других.





Поединки с участием «фармацевтов» более результативны, но Байер имеет на одно поражение больше Вольфсбурга. То есть, ничьи «волков», в их насчитывается уже четыре, должны по логике быть не богатыми на забитые мячи, но нет, в каждой такой встрече и Вольфсбург и его соперник оказывались результативными.





Предположим, что так будет и сейчас, лишь с разницей итогового исхода – Байер обязан одерживать «верх», причем добывать уверенную победу. Скорее всего, Вольфсбург отличится, например, в конце первого или начале второго тайма, но к тому моменту Байер уже будет вести в счете, именно хозяева забьют первыми, в этом не стоит сомневаться. И все-таки ставку нужно сделать на более высокий коэффициент.