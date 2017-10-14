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Рома – Наполи. Прогноз на матч (14.10.2017)
Дата события: 14 октября 21:45

В центральном матче 8-го тура итальянской Серии А Рома примет Наполи. Неаполитанцы пока не теряли очков и единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата, тогда как римляне однажды проиграли, но и провела Рома на один поединок меньше Наполи.


То есть, в случае победы Рома по потерянным очкам сравняется с Наполи, а виктория «волков» вполне ожидаема, ведь они сыграют на своем поле, где с 2013-го по 2016-й год Рома неизменно в очных встречах одерживала победы. Но вот в прошлом сезоне столичный клуб проиграл, хоть в целом владел инициативой (2:1).


Предположим, что снова Рома будет действовать с преимуществом, и если хозяевам повезет, то именно они откроют счет, после чего вести поединок будет легче. Да, Наполи способен прибавить в любой момент, но сделает это команда, скорее всего, уже после пропущенного мяча, а значит, второй тайм должен оказаться в активе неаполитанцев, ну или они хотя бы не уступят во второй 45-минутке.


Что касается ставки, то стоит отдать предпочтение голам в обе стороны, не так оптимистически выглядит ставка, например, на «верх», хоть и коэффициент на такой исход низкий. Прогноз - ничья 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,52 от букмекерской конторы Париматч.
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